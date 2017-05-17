Ее кулинарные видео из глухой индийской деревушки смотрят миллионы людей. Стошестилетняя жительница Индии - Мастанамма - стала звездой интернета благодаря кулинарным рецептам, которые ее правнук выкладывает на Youtube.

Видеосюжет об индийской прабабушке, которая не помнит своего возраста точно, но предполагает, что ей 106 лет, снят Би-Би-Си.

Она делится рецептами традиционных блюд, которые готовит только на костре. В своей «кухне на поле» она в основном готовит овощные блюда, чечевицу, креветки и яйца.

Но ее коронное блюдо – курица в арбузе.

Количество соли и приправ она определяет на глаз. Овощи чистит ногтями; в других случаях использует традиционный индийский нож-тесак.

«Мне удобно пользоваться таким ножом», - говорит Мастанамма.

Готовая еда подается к столу на банановых листьях. Едят ее руками.

Здесь нет не только столовых приборов, но и современной техники, в том числе, мобильных телефонов.

Канал Мастанаммы в Youtube ведет ее правнук вместе со своим другом.

Им и своим 300 тыс подписчиков кулинар-долгожитель советует: «готовьте побольше карри и ешьте на здоровье.

Ф.Багирова