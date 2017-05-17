Подросток убит в ходе массовых протестов в Венесуэле.

Об этом сообщила в среду прокуратура страны.

"Уполномоченный прокурор Тачиры расследует смерть 15-летнего подростка во время протестов в Сан-Кристобале", — говорится в сообщении прокуратуры в ее микроблоге в Twitter.

По данным портала Universal, юноша был убит, когда шел в магазин за мукой по просьбе матери. Пуля вошла в спину и вышла через брюшную полость. Раненому сделали операцию, однако он скончался.

Власти официально подтвердили, что в ходе идущих с начала апреля протестов уже погибло 43 человека – столько же, сколько в ходе массовых беспорядков в 2014 году, отмечает агентство Франс Пресс.

РИА Новости