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В мире

В Венесуэле в ходе протестов убили подростка 17.05.2017 23:48

Подросток убит в ходе массовых протестов в Венесуэле.

Об этом сообщила в среду прокуратура страны.

"Уполномоченный прокурор Тачиры расследует смерть 15-летнего подростка во время протестов в Сан-Кристобале", — говорится в сообщении прокуратуры в ее микроблоге в Twitter.

По данным портала Universal, юноша был убит, когда шел в магазин за мукой по просьбе матери. Пуля вошла в спину и вышла через брюшную полость. Раненому сделали операцию, однако он скончался.

Власти официально подтвердили, что в ходе идущих с начала апреля протестов уже погибло 43 человека – столько же, сколько в ходе массовых беспорядков в 2014 году, отмечает агентство Франс Пресс.

РИА Новости

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