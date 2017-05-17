Необычно высокое давление и температуры в Альпийском разломе, проходящем через Новую Зеландию, указывают на большую вероятность возникновения катастрофического землетрясения с магнитудой в 8 баллов по шкале MMS или больше в ближайшие 10-20 лет.

Об этом заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Nature.

Новая Зеландия, в отличие от всех остальных островов Тихого океана, является частью континентальной коры, а не вулканическим островом, выросшим на дне океана в результате тектонической или вулканической активности. Достаточно долгое время ученые считали, что Новая Зеландия является частью австралийской плиты – крупного фрагмента Гондавны, южного супер-континента Земли, отколовшегося от Индии и Антарктики примерно 100 миллионов лет назад.

В таком случае Новая Зеландия выступала в качестве границы между Австралийской континентальной плитой и Тихоокеанской морской плитой. Это хорошо подтверждается тем, что на Новой Зеландии есть вулканы и нередко происходят мощные землетрясения.

Мартин Циммер (Martin Zimmer) из Центра изучения Земли имени Гельмгольца в Потсдаме (Германия) и его коллеги изучали одну из самых больших и активных "линий фронта" между этими плитами — так называемый Альпийский разлом, проходящий по западной части острова Южный.

Породы в этом разломе, в отличие от многих других горячих тектонических точек, не сталкиваются лоб в лоб, а движутся в противоположные стороны – Австралийская плита движется на север, а Тихоокеанская – на юг. Плиты постоянно "трутся" между собой, что приводит к быстрому накоплению тектонического напряжения, которое периодически высвобождается в ходе мощнейших подземных толчков.

За последнюю тысячу лет на Новой Зеландии возникло четыре супер-мощных землетрясения с магнитудой в 8 или более, происходившие с интервалом в 200-300 лет. Последнее землетрясение такой силы произошло в 1717 году, что заставляет геологов постоянно искать намеки на появление новых толчков аналогичной силы, изучая напряженность и температуры пород Альпийского разлома.

Циммер и его коллеги проводили подобные замеры внутри 900-метровой шахты, пробуренной в горах рядом с городком Ватароа в юго-западной части острова Южный, на протяжении последних двух лет.

Эти замеры раскрыли тревожные тенденции – разброс в температурах разных слоев шахты стремительно рос в это время, и на текущий момент породы на глубине в километр на 125 градусов Цельсия горячее, чем более высокие части разлома.

Это особенно проявляется в той половине разлома, которая "нависает" над австралийской плитой и покрывает большую часть Новой Зеландии. Подобный рост, как считают геологи, говорит о том, что породы и вода в глубинной части разлома фактически "кипят" и активно транспортируют тепло в его внешние слои. Все это свидетельствует в пользу того, что тектоническое напряжение в разломе сейчас быстро накапливается и в скором времени это приведет к мощному землетрясению.

"Экстремальные различия в температурах и давлении на разных глубинах в этом разломе указывают на то, что его породы очень быстро движутся, перенося с собой тепло и горячие породы из глубинных слоев Земли. В этом отношении Альпийский разлом уникален — такие разбросы наблюдаются обычно внутри вулканов, а не в зоне столкновения тектонических плит", — заключают ученые.

РИА Новости