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В мире

Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения 17.05.2017 22:50

Великобритании придется заплатить определенную цену, если после выхода страны из ЕС она ограничит свободу передвижения для граждан Евросоюза.

Об этом в среду, 17 мая, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

«Это делается не со злости, просто нельзя вначале извлечь для себя все преимущества, а потом ввести лимит для граждан Европейского союза в 100 или 200 тысяч человек», — отметила глава немецкого правительства.

По словам Меркель, для Берлина неприемлемо, если Лондон решит установить ограничения на трудоустройство граждан ЕС в Великобритании.

«Так не пойдет. В таком случае оставшиеся 27 стран-членов ЕС должны будут придумать, какие препоны мы можем создать со своей стороны в качестве ответной меры», — пригрозила канцлер.

Она также добавила, что немецкое правительство заинтересовано в сохранении нормальных отношений с Великобританией.

28 марта премьер Великобритании Британии Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях этой процедуры займут два года.

Лента.ру

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