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В мире

Биологи научились создавать кровь из стволовых клеток человека 17.05.2017 22:21

Биологи из Бостона разработали методику превращения "перепрограммированных" стволовых клеток в заготовки клеток крови, что открывает дорогу для лечения болезней и создания "бесконечных" донорских запасов.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Это открытие дает возможность взять клетки у пациента, страдающих от генетических болезней крови, поменять их гены и создать полноценные клетки крови. К тому же теперь мы сможем создать неисчерпаемый источник крови и ее стволовых клеток, используя клетки людей с первой группой крови. Это поможет нам спасать жизни людей, нуждающихся в срочном переливании крови", — заявил Риохиси Сугимура (Ryohichi Sugimura) из Гарвардского университета (США).

За последние два десятилетия биологи научились превращать стволовые клетки в ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы. Такие ткани могут стать "запчастями" на случай повреждения тела или лекарством для ряда дегенеративных заболеваний. К примеру, культуры "стволовых" нейронов могут стать средством для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, а другие их версии помогут вернуть утерянные конечности или органы.

В частности, в апреле 2012 года ученые смогли превратить стволовые клетки в волосяные луковицы и успешно пересадили их на затылок "лысых" мышей. В прошлом и позапрошлом году японские ученые собрали полноценные копии различных органов, таких как почки или печень, из стволовых клеток, а также вырастили ногу крысы и "подключили" ее к телу грызуна. Все эти опыты пока проводятся на животных, однако в ближайшие годы аналогичные эксперименты начнутся на человеческих клетках.

Сугимура и его коллеги добавили в число таких тканей и кровь, научившись превращать эмбриональные или перепрограммированные стволовые клетки в заготовки всех типов кровяных клеток. Для этого ученые проследили за тем, как возникает костный мозг и первичные клетки крови внутри зародышей мышей, и затем попытались повторить этот процесс в культуре человеческих стволовых клеток.

Эти эксперименты помогли ученым выделить 26 разных гормонов и других сигнальных молекул, участвующих в процессе формирования клеток, и протестировать действие каждого из них на стволовые клетки и клетки зародышей. Перебрав несколько комбинаций, биологи обнаружили что сочетание всего семи таких веществ — ERG, HOXA5, HOXA9, HOXA10, LCOR, RUNX1 и SPI1 – позволяет превратить стволовые клетки в будущие клетки крови.

Вырастив культуры таких клеток, ученые имплантировали их в организм мышей, лишенных иммунной системы, и проследили за их дальнейшим развитием. Как показали опыты, "заготовки" успешно превратились в эритроциты, лимфоциты, T- и B-клетки и прочие компоненты крови.

Сейчас ученые работают над созданием более безопасных версий этой технологии, не требующих использования ретровирусов для включения семи генов, отвечающих за превращение стволовых клеток в клетки крови. Их создание, как считают авторы статьи, откроет новый век в медицине и в изучении болезней, связанных с генетическими дефектами в клетках крови.

РИА Новости

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