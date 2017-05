Сотрудники американской Секретной службы задержали в Вашингтоне мужчину, попытавшегося проникнуть в Белый дом, сообщается в официальном Twitter ведомства.

Инцидент, как уточнили представители Секретной службы, произошел поздно вечером 16 мая. В это время, по информации пресс-службы ведомства, нарушитель перепрыгнул через стойку для велосипедов, которая используется в качестве ограды вдоль северной стены особняка, где живет и работает президент США Дональд Трамп.

Secret Service responding to an individual who jumped the bike rack along the North Fence Line of Penn Ave. Suspect in custody.