Сотрудники американской Секретной службы задержали в Вашингтоне мужчину, попытавшегося проникнуть в Белый дом, сообщается в официальном Twitter ведомства.

Инцидент, как уточнили представители Секретной службы, произошел поздно вечером 16 мая. В это время, по информации пресс-службы ведомства, нарушитель перепрыгнул через стойку для велосипедов, которая используется в качестве ограды вдоль северной стены особняка, где живет и работает президент США Дональд Трамп.

Secret Service responding to an individual who jumped the bike rack along the North Fence Line of Penn Ave. Suspect in custody. — U.S. Secret Service (@SecretService) May 16, 2017

«Подозреваемый под стражей», — заявили в Секретной службе, отметив, что в связи с произошедшим Белый дом временно был закрыт. Также, по данным ведомства, из-за инцидента сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть близлежащие улицы.

Update: Incident along North Fence Line is cleared. Pedestrian traffic may resume along Penn Ave/North Fence line sidewalk area @WhiteHouse — U.S. Secret Service (@SecretService) May 16, 2017

Уровень безопасности вблизи здания администрации американского лидера, как замечает Reuters, 16 мая был усилен из-за визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Эрдогана. Однако глава Турции, по информации агентства, успел покинуть Белый дом до того, как у северной ограды здания произошел инцидент.

РБК