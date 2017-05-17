В среду, 17 мая, зарубежные СМИ сообщили об имитирующем WannaCry вирусе.

Как стало известно, специалисты в сфере кибербезопасности обнаружили новый вирус Adylkuzz, который использует ту же уязвимость в Windows, что и WannaCry, для заражения компьютеров.

Так, целью этого вредоносного программного обеспечения является кража виртуальной валюты, между тем обнаружить его гораздо сложнее. Предполагается, что от Adylkuzz уже пострадали около 200 тысяч компьютеров, пишет газета El Mundo.

Напомним, 12 мая хакерские атаки происходили во всем мире. В тот день было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, который требовал за расшифровку данных 600 долларов в криптовалюте Bitcoin.

Kp.ru