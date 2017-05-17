В американском штате Висконсин из-за торнадо и бурь погиб один человек, ещё 25 пострадали.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на шерифа округа Бэррон Криса Фицджеральда.

Как заявил представитель правоохранительных органов, смерч прошёл рядом со стоянкой жилых автоприцепов, многие из которых в результате пострадали или были вовсе разрушены.

Согласно последней информации, в результате произошедшего погиб один человек, ещё 25 получили различные травмы.

Сильный ветер повалил десятки деревьев и повредил несколько зданий.