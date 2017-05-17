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В мире

СМИ: В Гонконге самый дорогой в мире участок земли продали за $3 млрд 17.05.2017 05:35

В деловом центре Гонконга на правительственном аукционе продан самый дорогой земельный участок за $3 млрд.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, девять девелоперов боролись за право стать владельцами участка, в том числе две компании из материкового Китая. По итогам торгов участок приобрела компания Henderson Land, согласившаяся заплатить рекордные $6460 за квадратный фут (0,09 кв. м). Итоговая стоимость земли составила $3 млрд, в то время как эксперты оценивали объект максимум в $2,8 млрд.

Сейчас на этом участке расположена пятиэтажная парковка, но уже к 2022 году новый владелец намерен возвести на её месте первоклассное офисное здание.

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