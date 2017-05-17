Неизвестные взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала Вашингтона Union Station и запустили на нем порноролик.

Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Washington Post.

Отмечается, что инцидент произошел около 17.30 по местному времени (0:30 мск) вечером в понедельник. Представители службы безопасности вокзала сообщили, что табло было взломано хакерами, которые запустили на нем видеоролик с порносайта PornHub.

Посетители вокзала воспринимали произошедшее по-разному. Некоторых ситуация повеселила, но большинство пыталось остановить демонстрацию ролика. Видео проигрывалось на экране около трех минут, пока тот не был выключен вручную.

Лента.ру