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В мире

Британские блогеры без страховки прошлись по подвесным элементам моста - ВИДЕО 17.05.2017 04:09

Британские блогеры, известные Youtube-пространству как группа Night Scape, залезли на один из самых высоких мостов Англии Хамбер и прошлись по подвесным элементам сооружения, в качестве страховки используя только проволочные тросы строения, никакого специального снаряжения у них с собой не было.

Как видно на кадрах записи, под ногами ребят в сотнях метрах проносятся машины, а на такой высоте поднимается сильный ветер.

По словам молодых людей, им удалось проделать свой трюк, оставшись незамеченными стражами правопорядка — как только камеры видеонаблюдения стали поворачиваться в их сторону, слезли с моста.

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