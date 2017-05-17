Вчера возле посольства Турции в Вашингтоне состоялась совместная акция сторонников PKK и сочувствующих им армян, которые протестовали против визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США.

В момент, когда президент Турции въезжал в резиденцию дипмиссии, немногочисленная группа пособников террористов начала выкрикивать антитурецкие лозунги.

Как сообщает Haberler, несмотря на то, что акция не была санкционирована американскими властями, полиция не сочла нужным вмешаться и разогнать ее участников. В результате произошла стычка с членами турецкой диаспоры. В противостоянии были ранены 9 человек.

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На фото: Раненый в голову гражданин Турции Альп Кенан Дереджи

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам службы охраны Эрдогана и членам турецкой общины США. Столкнувшись с жестким отпором, пособники террористов бежали.



Amerikan Polisi Erdoğan'ın Yakın Korumalarını... by haberler

Интересно, что видео с места события выложил сегодня на своей странице в Facebook Армянский национальный комитет Америки - наиболее влиятельная организация армянского лобби в США.

Подпись под видео сделана в лучших традициях армянского агитпропа: «Момент, когда проэрдогановские силы, прорвав полицейское оцепление, зверски избивают курдских, армянских и езидовских правозащитников, протестующих перед посольством Турции в США».

Комментарии, как говорится, излишни.

Ф.Багирова