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В мире

На школьниках испытали перцовый газ во время урока ОБЖ - ВИДЕО 17.05.2017 01:15

В Барбертоне, штат Огайо, сняли видео, которое мгновенно стало вирусным: общее количество просмотров на различных ресурсах достигает 10 миллионов.

Чтобы максимально глубоко и натурально погрузить школьников в "перцовый ужас", местные полицейские выбрали нескольких добровольцев, выстроили их вдоль стены и выпустили едкий газ прямо им в лица. Прежде чем подвергнуться экзекуции, каждый из учеников подписал документ, в котором он обещает не обвинять в последствиях ни школу, ни полицейских.

Каждому из них был предоставлен выбор: получить полную порцию перца или же испытать острые ощущения лишь наполовину. Судя по всему, девушка, которая постоянно кричит "господи", набралась смелости на полноценную порцию перца в лицо. Эффект от применения перцового спрея следующий: в течение часа слизистые оболочки жертвы (нос и глаза) сильно раздражены, человек испытывает ужасное жжение и небольшие проблемы с дыханием, а также не может открыть глаза. Едкий состав может впитаться в поры и в течение 24 часов напомнить о себе.

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