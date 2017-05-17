Один из лидеров оппозиции, губернатор венесуэльского штата Миранда Энрике Каприлес сообщил во вторник о гибели еще одного человека в ходе протестов, идущих против правительства страны.

"Я глубоко сожалею и вынужден сообщить, что раненый пулей в нашем Сан-Антонио-де-лос-Альтос 31-летний Диего Арельяно скончался", — написал Каприлес в своем микроблоге в Twitter. По словам политика, погибший работал в Центральном университете Венесуэлы и был биологом.

Со смертью Арельяно число погибших за сутки в Венесуэле в ходе акций протеста возросло до четырех человек, а общее число убитых с начала акций протеста достигло 43 человек.

РИА Новости