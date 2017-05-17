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В мире

В районе Бермудского треугольника исчез самолет 17.05.2017 00:16

Небольшой самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду.

Об этом передает Рейтер со ссылкой на береговую охрану США.

На борту находились жители Нью-Йорка с двумя детьми в возрасте 10 и 4 лет.

Самолет вылетел из Пуэрто-Рико в понедельник в 11 часов утра по местному времени, около двух часов дня связь с ним была потеряна.

В момент исчезновения воздушное судно находилось на высоте более 7 тысяч метров над Эльютерой — одним из Багамских островов.  Береговая охрана начала поиски самолета в этом районе.

РИА Новости

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