По меньшей мере шесть детей пострадали в результате научного эксперимента в дошкольном учреждении в США.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей местной пожарной службы.

Инцидент произошел во вторник в американском городе Хьюстон. Сообщается о небольшом возгорании в результате эксперимента. Дошкольное учреждение принадлежит к пресвитерианской церкви Memorial Drive.

Как сообщили в пожарной службе города, в результате инцидента на некоторых детей попали химические вещества, в связи с этим на место происшествия прибыла команда медиков.

По словам представителя местной больницы Рианнон Коллетт (Rhiannon Collette), состояние детей оценивается как нормальное.

РИА Новости