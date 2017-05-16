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В мире

Руки вверх: новая скульптура с тревожным смыслом в Венеции – ФОТО 16.05.2017 13:16

Итальянский художник Лоренцо Куинн создал монументальное творение, призванное напомнить об опасностях изменения климата.

Образы элементов человеческого тела — частые гости в работах Куинна, и его новый проект не стал исключением. Скульптура под названием «Поддержка» (Support), созданная специально для Венецианской биеннале 2017 года, представляет собой две гигантские руки, поднимающиеся из канала и поддерживающие здание отеля Ca' Sagredo. По замыслу скульптора, это обращение к человечеству; призыв отреагировать на изменения климата, пока еще не стало слишком поздно.

«Венеция — это город-искусство и многовековой источник вдохновения для различных культур. Однако он изнашивается, сталкивается с угрозами климатических изменений, и ему требуется помощь — как от нашего поколения, так и от будущих», — говорит Куинн.

«Поддержка» также призвана отобразить две стороны человеческой натуры: творческую и разрушительную. С одной стороны, руки символизируют надежду удержать здание над водой, а с другой — показывают, насколько эта надежда шатка. «В человеческих руках сосредоточена огромная сила, способная как на любовь и созидание, так и на ненависть и разрушение», — резюмирует художник.

Венецианская биеннале — один из главных форумов мирового искусства. В 2017 году выставка проходит в 57-й раз.

Источник: National Geographic Россия

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