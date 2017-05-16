Войска антитеррористической службы Ирака (CTS) освободили район Аль-Урайби в западной части Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", передает агентство Синьхуа.

Как заявил командующий военной операцией по освобождению города генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла, военные уничтожили большое количество боевиков ИГИЛ и разместили флаг Ирака на зданиях в районе.

Операция иракских военных против ИГИЛ в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.

По данным телеканала, ожесточенные бои ведутся в районах Занджили, Харамат, Рафаи и Ариби. Мосул был захвачен ИГИЛ летом 2014 года и стал главным оплотом террористов в Ираке.

Иракские СМИ последнее время публикуют карту, на которой отмеченные черным цветом районы под контролем ИГИЛ остались в небольшом количестве на берегу реки Тигр. Почти со всех сторон они окружены освобожденными территориями под контролем иракской армии.

Ранее глава генштаба армии Ирака Осман аль-Ганими заявил, что военные рассчитывают освободить Мосул полностью к 27 мая — началу священного мусульманского месяца Рамадан.

РИА Новости