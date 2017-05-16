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В мире

Совет Европы призвал Сербию признать расправу в Сребренице геноцидом 16.05.2017 10:41

Эксперты Совета Европы призвали Сербию официально признать геноцидом массовую расправу над мусульманами в Сребренице в 1995 году, передает 1news.az со ссылкой на DW.

Парламент и президент Сербии принесли извинения за случившееся, однако до сих пор со всей ясностью не признали тогдашние события геноцидом в соответствии с заключением, к которому пришли международные суды, заявила Комиссия СЕ по борьбе с расизмом и нетерпимостью во вторник, 16 мая.

В июле 1995 года - всего за несколько месяцев до окончания войны в Боснии -  боснийско-сербские формирования похитили и убили около 8000 мусульман. Эта расправа считается самым ужасным военным преступлением в Европе после окончания Второй мировой войны.

В своем заявлении комиссия СЕ выразила сожаление по поводу медленного прогресса в деле поимки и привлечения к ответственности виновных в геноциде и «других военных преступлениях на почве расизма». Признание факта геноцида и прозрачное расследование всех случаев насилия «абсолютно необходимы для того, чтобы люди из различных этнических групп впредь не жили в страхе перед запугиванием и новой волной преступлений на почве насилия», подчеркивается в документе.

Сербия с момента окончания войны в Боснии отказывается официально признавать события в Сребренице геноцидом, вопреки мнению международных органов юстиции.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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