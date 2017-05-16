Мировым лидером по потреблению алкоголя по данным за 2016 год является Литва.

Об этом во вторник, 16 мая, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, передает «Интерфакс».

Галеа рассказал, что за прошедший год один житель страны в среднем выпил 16 литров алкоголя. «Это по новейшим подсчетам делает ее крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — сказал он.

В феврале 2016 года эксперты Euromonitor опубликовали рейтинг самых пьющих стран. Первое место в этом списке заняла Южная Корея с 13,7 порции алкоголя в неделю. Второе место досталось России с 6,3 порции, третье — Филиппинам. Граждане этой страны потребляют 5,4 порции алкоголя в неделю. Литва в топ-10 не попала.

Lenta.ru