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В мире

В ходе протестов в Венесуэле погибли еще два человека 16.05.2017 07:00

Еще два человека были убиты в понедельник в ходе протестов в Венесуэле.

По данным портала Nacional, погибшие — 17-летний юноша и 33-летний мужчина. Один из них получил пулевое ранение, второму в грудь попала граната со слезоточивым газом.

Информацию о гибели людей подтвердил защитник народа Венесуэлы, отвечающий за права человека, Тарек Уильям Сааб. "Мы связались с губернатором и другими компетентными властями, чтобы попросить о всеобъемлющем расследовании этого ужасного происшествия", — написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

В то же время информация о гибели полицейского в штате Карабобо, распространенная ранее губернатором Франсиско Амелиачем, не нашла подтверждения. Сам глава региона позднее уточнил в своем микроблоге в Twitter, что полицейский был только ранен, хотя и тяжело.

В понедельник венесуэльская оппозиция проводила национальную акцию протеста по всей стране. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", всего в ходе протестных меропритяий были задержаны почти 60 человек в пяти штатах страны.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших за это время составило более 40 человек.

РИА Новости

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