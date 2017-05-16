USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
В мире

Совбез ООН потребовал от КНДР отказаться от ядерных и ракетных испытаний 16.05.2017 06:00

Совет безопасности ООН осудил пуски баллистических ракет, проведенные КНДР 28 апреля и 13 мая и потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний, говорится в заявлении, принятом Советом безопасности ООН.

Последнее испытание состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.

"СБ потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний", — говорится в заявлении.

Члены СБ заявили, что будут реализовывать все меры, введенные в отношении КНДР, и оперативно и серьезно настаивать на том, чтобы другие страны следовали их примеру.

Члены СБ пришли к согласию продолжать внимательно следить за ситуацией и принять значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным Советом намерением.

Совбез заявил о необходимости для КНДР показать "искреннюю приверженность денуклеаризации через конкретные действия", а также о важности работы для снижения напряжённости на Корейском полуострове.

СБ также отметил важность поддержания мира и стабильности в северо-восточной Азии в целом и выразил свою приверженность мирному, дипломатическому и политическому разрешению ситуации.

РИА Новости

186количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Сделанное из космоса фото Азербайджана удивило астронавта – ФОТОАйсель Адыгезалзаде вернулась в соцсети, где впервые разместила снимок с супругом – ФОТОАзербайджанский футболист принес пенальти в свои ворота, разминаясь вне поля – ВИДЕОВ Баку 31-летняя женщина совершила суицид – ФОТО – ВИДЕОЭмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов» - ФОТО – ВИДЕОДизайнер Гюнель Бейбутова выходит замуж за турецкого бизнесмена – ФОТОИмя отца жительницы Еревана испугало всю Армению: Его зовут Азербайджан - ФОТООтец маленького Мухаммеда: «Я хочу исполнить мечту сына – отправить его в его «Синюю школу». Только пусть живет!..»Азербайджанские банки приостанавливают обналичивание посредством бизнес-картКрокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 мая06:10 В Баку автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие - ФОТО06:00 Совбез ООН потребовал от КНДР отказаться от ядерных и ракетных испытаний05:36 Порошенко: Украина должна стать членом Шенгенской зоны05:04 Клинтон создала новую организацию для поддержки политических кандидатов в США04:32 СМИ: Турция за день 141 раз нарушала воздушное пространство Греции03:59 Совет безопасности ООН обсудит очередной ракетный пуск КНДР03:28 WP: Трамп поделился с Лавровым секретными данными03:00 В Мексике убили журналиста, писавшего о наркомафии02:30 Порошенко намерен провести консультации с лидерами G7 по Донбассу01:59 В Китае собака спасла похороненного заживо младенца - ВИДЕО01:25 В Баку произошло ДТП, прекращено движение автотранспорта - ФОТО01:06 На сирийско-иорданской границе взорвался автомобиль00:34 Иракские военные освободили от боевиков еще один район в западном Мосуле00:07 Шахрияр Мамедъяров преодолел заветный рубеж в 2800 рейтинговых пунктов15 мая23:44 Предложивший снять санкции с России депутат заявил о запрете въезда в Украину