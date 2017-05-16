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В мире

Актер из «Джентльменов удачи» и «Обыкновенного чуда» умер от рака в США 16.05.2017 17:04

В США на 74-м году жизни скончался советский актер Олег Видов.

Как сообщила РИА Новости супруга актера, Видов умер от осложнений после онкологической болезни.

Джоан Борстин: «Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года».

Российскому зрителю Олег Видов запомнился ролями в фильмах «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и других. В 1974 году актер получил звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1985 году переехал в США, где продолжал сниматься в кино, а также выступил в качестве режисера нескольких фильмов.

«НТВ»

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