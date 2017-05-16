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В мире

Клинтон создала новую организацию для поддержки политических кандидатов в США 16.05.2017 05:04

Экс-госсекретарь США, а также бывший кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон объявила о создании новой организации, которая будет поддерживать политических кандидатов и правозащитные компании. Об этом она написала в своем микроблоге в твиттере.

«Мы запускаем «Вперед вместе», чтобы вдохновить людей на вовлечение, организацию и даже на участие в выборах», — заявила Клинтон.

По ее словам, участие граждан в избирательном процессе необходимо для демократии США.

«Я так вдохновлена всеми, кто готов организовывать и руководить», — отметила она.

Также Клинтон рассказала, что ее новое формирование будет поддерживать организации Color of Change и Emerge America, которые выступают за расовую справедливость и реформы уголовного правосудия, а также обучают женщин выставлять свои кандидатуры на политический пост.

Gazeta.ru

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