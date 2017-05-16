Совет безопасности ООН соберется на внеочередное заседание в связи с проведенным КНДР на выходных ракетным испытанием. Проведения встречи запросили делегации США (постоянный член СБ) и Японии (непостоянный член Совета), а также Южной Кореи.

Испытание состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга допустил, что КНДР провела пуск ракеты нового типа, что говорит об определенном техническом прогрессе со стороны Пхеньяна.

В США очередное испытание КНДР вновь назвали провокацией и призвали все страны "ввести еще более жесткие станции против Северной Кореи". В вопросе усиления давления на Пхеньян Вашингтон явно рассчитывает на широкую поддержку международного сообщества. Так, в воскресном заявлении Белого дома по ракетному испытанию КНДР, была упомянута и Россия. В администрации США сочли, что последний ракетный пуск КНДР не может "обрадовать" Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей.

Ранее в подобных сообщениях Белого дома, которые публиковались в ответ на ракетные испытания КНДР, Россия не упоминалась.

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай в понедельник заявил, что ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России. Однако подобные действия, по словам Путина, провоцируют развитие конфликта, "и ничего в этом хорошего нет".

Российский лидер заявил, что в любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания Москва считает неприемлемыми. По его словам, нужно возвращаться к диалогу с Корейской народной демократической республикой, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем.

В интервью агентству Блумберг в начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном "если это будет уместно". Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для встречи президента США и главы КНДР сейчас нет условий. Постпред США при ООН Никки Хейли после ракетного пуска и вовсе заявила, что президент Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном, пока лидер КНДР не изменит курс действий и не пойдет на условия Вашингтона.

В правительстве Японии пока считают, что необходимо воздержаться от "диалога ради диалога" и продолжать давление на КНДР. На жестком подходе настаивают и представители западных членов Совета безопасности.

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил в понедельник, что "Соединенное Королевство выступает в поддержку более сильных санкций". По его словам, СБ должен осудить последние действия Пхеньяна и работать над "долгосрочным ответом".

За "быструю и жесткую реакцию со стороны Совета безопасности" выступил и представитель Франции Франсуа Делаттр. Постпред США Никки Хейли еще накануне в интервью телеканалу ABC заверила, что Вашингтон "продолжит закручивать гайки". Новая администрация США уже не первый раз говорит о важности более жесткого давления на Пхеньян.

Ранее в этом месяце агентство Рейтер сообщило со ссылкой на дипломатов, что США обсуждают с Китаем возможность более сильных ответных действий Совбеза ООН, включая введение санкций, в связи с осуществляемыми КНДР ракетными пусками.

Проведенное КНДР в воскресенье испытание стало первым с момента избрания на пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который ранее говорил о необходимости налаживания диалога с Северной Кореей.

До этого — 29 апреля, КНДР также запустила ракету, что стало ответом на министерское заседание Совета безопасности ООН по денуклеаизации страны, где США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения. Южная Корея тогда предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.

РИА Новости