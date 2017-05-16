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В мире

В Мексике убили журналиста, писавшего о наркомафии 16.05.2017 03:00

Известный писатель и журналист Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности, был убит в понедельник в городе Кулиакан мексиканского штата Синалоа.

По сообщению портала Riodoce, который был основан Вальдесом, его расстреляли прямо на одной из улиц города. Неизвестные выпустили в Вальдеса не менее 10 пуль, после чего скрылись. Журналист скончался на месте.

Вальдес был известен как автор произведений "Мисс нарко" и "Морды нарко", посвященных деятельности мексиканских наркокартелей, также он писал об этой проблематике в своих авторских колонках. Недавно он издал книгу "Наркожурналистика", в которой рассказал о нелегкой судьбе тех сотрудников СМИ, которые не хотят молчать перед угрозой действий наркомафии.

Убит он был в главном городе Синалоа, который считается вотчиной одноименного картеля, глава которого Хоакин Гусман Лоэра в начале года был экстрадирован в США. Однако территория штата продолжает оставаться ареной битвы между разными картелями за контроль над транзитом наркотиков в США.

Вальдес стал уже пятым известным журналистом, убитым в Мексике с марта этого года. Самым громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное 23 марта. Она была расстреляна неизвестным прямо у дома в городе Чиуауа, в нее попали восемь пуль.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.

РИА Новости

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