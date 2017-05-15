Социальные, экономические и образовательные реформы пройдут во Франции в ближайшие месяцы, заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

"Необходимо провести во Франции реформы, в которых нуждается страна. В ближайшие месяцы во Франции пройдут социальные, экономические и образовательные реформы", — сказал Макрон.

По его словам, "Франция сегодня — это единственная большая страна в ЕС, которая на протяжении 30 лет не смогла разрешить проблему безработицы".

РИА Новости