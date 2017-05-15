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В мире

Экс-президент Хатами заявил о поддержке Роухани на выборах в Иране 15.05.2017 09:49

Экс-президент Ирана Мохаммад Хатами заявил, что поддержит на выборах 19 мая кандидатуру действующего президента страны Хасана Роухани.

Экс-президент также призвал граждан Ирана проголосовать на выборах за Роухани, который, по его мнению, несмотря на все трудности, успешно выполняет свои обязанности.

«Роухани за время нахождения у власти удалось решить почти половину имеющихся в Иране проблем. Мы должны продолжить путь вместе с ним, чтобы справиться с еще более сложными проблемами. Ради лучшего будущего и реализации надежд необходимо вновь проголосовать за Роухани», - написал Хатами на своей странице в одной из социальных сетей, сообщает Anadolu.

Мохаммад Хатами стал пятым президентом Ирана в 1997 году, был переизбран на второй срок в 2001 году.

Ф.Багирова

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