Бэррон Трамп, 11-летний сын президента США Дональда Трампа, пригласил одноклассников на экскурсию в Белый дом. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, в Белом доме побывали 80 ребят из школы Бэррона, сопровождаемые учителями и сотрудниками Секретной службы. Для такого события, как отмечается, дети надели красивые наряды. В ходе экскурсии они встретились с Трампом и его супругой Меланьей.

«Президент Трамп выступил с бурной речью о том, как жить в соответствии со своим потенциалом и как сделать лучше для своей страны. Бэррон был очень мил. Он был так рад показать Белый дом одноклассникам», — рассказал источник в администрации президента США.

Ранее сообщалось, что дочь Трампа Иванка выпустила книгу с советами для работающих мам.

Gazeta.ru