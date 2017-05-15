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В мире

Генсек ООН осудил ракетное испытание КНДР 15.05.2017 21:02

Генеральный секретарь ООН осудил ракетное испытание КНДР, проведенное в нарушение резолюций Совета Безопасности.

«Генеральный секретарь осуждает очередной запуск баллистической ракеты КНДР. Это действие нарушает резолюции Совета Безопасности и угрожает миру и безопасности в регионе. Генсек призывает КНДР обеспечить полное соблюдение своих международных обязательств и вернуться на путь денуклеаризации», — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.

РИА Новости

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