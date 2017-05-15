Новой «Мисс США» стала 25-летняя Кара Маккалоу, представлявшая округ Колумбия.

У Маккалоу есть диплом по химии, она работает в комиссии по ядерному регулированию США. Конкурс красоты проходил в Лас-Вегасе. Маккалоу как одна из трех финалисток ответила на вопрос о правах на здравоохранение.

Как заявила участница, доступное здравоохранение – привилегия тех, кто имеет работу. Ответ Маккалоу раскритиковали в соцсетях, но нашлись и те, кто поддержал конкурсантку.

Кроме того, Маккалоу подвергли критике за то, что она считает себя не феминисткой, а сторонницей «эквализма». «Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве», – сказала конкурсантка.

Теперь Маккалоу предстоит представить США на конкурсе «Мисс Вселенная».

Gazeta.ru