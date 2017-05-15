До 30 мирных жителей могли погибнуть в результате серии атак, целью которых являлись мусульмане города на юго-востоке Центральноафриканской республики, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу миссии ООН в стране (MINUSCA).

"Скоро мы дадим точные данные по числу погибших в результате насилия, однако ясно, что речь идет о жертвах, число которых может с легкостью достичь 20-30 человек", — сообщил шеф миротворческой миссии ООН Парфэ Онанга-Аньянга (Parfait Onanga-Anyanga).

Ранее MINUSCA сообщила, что миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центральноафриканской республике. Инцидент произошел в субботу ночью в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР. Согласно заявлению MINUSCA, нападению подверглись мирные жители и конвой миссии. Нападение было организовано коалицией, в которую входят христианские повстанцы из ополчения "Антибалака".

РИА Новости