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В мире

В ООН назвали вероятное количество жертв серии нападений в ЦАР 15.05.2017 07:00

До 30 мирных жителей могли погибнуть в результате серии атак, целью которых являлись мусульмане города на юго-востоке Центральноафриканской республики, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу миссии ООН в стране (MINUSCA).

"Скоро мы дадим точные данные по числу погибших в результате насилия, однако ясно, что речь идет о жертвах, число которых может с легкостью достичь 20-30 человек", — сообщил шеф миротворческой миссии ООН Парфэ Онанга-Аньянга (Parfait Onanga-Anyanga).

Ранее MINUSCA сообщила, что миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центральноафриканской республике. Инцидент произошел в субботу ночью в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР. Согласно заявлению MINUSCA, нападению подверглись мирные жители и конвой миссии. Нападение было организовано коалицией, в которую входят христианские повстанцы из ополчения "Антибалака".

РИА Новости

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