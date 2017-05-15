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В мире

Президент Microsoft встревожен глобальной кибератакой 15.05.2017 06:10

Президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) считает, что осуществленная в пятницу глобальная кибератака должна послужить "тревожным сигналом" для всего мира.

"Правительства стран мира должны расценить эту атаку как тревожный сигнал", — написал Смит в своем блоге. Он считает, что из этой атаки нужно извлечь уроки, "чтобы избежать подобных атак в будущем". По его мнению, все страны должны "сформировать другой подход и применять в киберпространстве такие же строгие правила, как и к оружию в физическом мире". Он также отметил, что правительства должны "рассмотреть ущерб, нанесенный населению".

Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может продолжиться в понедельник утром. По его данным, масштабная кибератака уже затронула 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

Разработчики антивируса Avast в пятницу сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. Тогда же в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

РИА Новости

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