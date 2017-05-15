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В мире

Меркель заявила, что Германия ищет альтернативы турецкой базе «Инджирлик» 15.05.2017 17:24

Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы «Инджирлик» в Турции в соседние страны, например, Иорданию, заявила журналистам в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Это затруднительно. И мы дали это понять по различным каналам. Мы продолжим переговоры, но параллельно будем смотреть за тем, как реализовать то, что уже заложено в этот мандат, потому что у нас уже были затруднения с визитами. Это означает – искать альтернативы для «Инджирлика», возможной альтернативой, например, среди других является Иордания», - сказала Меркель, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель немецкого министерства Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала МИД ФРГ за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» о невозможности поездки.

А.А.

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