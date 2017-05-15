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В мире

Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы во Франции 15.05.2017 04:49

Во французском департаменте Сена и Марна на севере Франции произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека, передает портал Republique 77.

Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек в муниципалитете Даммари-ле-Лис.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее во французской коммуне Плезир накануне президентских выборов в стране неизвестные застрелили мужчину на парковке ресторана быстрого питания.

Gazeta.ru

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