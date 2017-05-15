Власти Северной Кореи заявили, что пуск баллистической ракеты средней дальности типа «земля-земля», совершенный накануне, прошел успешно, передает «Ренхап».

Отмечается, что КНДР провела испытание ракеты под названием Hwasong-12. Ракета пролетела 787 км.

Уточняется, что это мог быть запуск нового типа ракеты, разработкой которого занимаются в Пхеньяне.

Это был первый пуск баллистической ракеты со стороны КНДР после вступления в должность нового президента Южной Кореи.

Накануне сообщалось, что КНДР осуществила запуск неопознанного реактивного снаряда с полигона неподалеку от западного побережья. По данным СМИ, запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала в 60 милях (около 100 км) от территории Приморского края.

Позже президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине выразили обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР. При этом в НАТО назвали испытание ракеты КНДР провокацией.

Gazeta.ru