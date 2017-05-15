USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
В мире

СМИ: вирус WannaCry может заразить свыше миллиона компьютеров 15.05.2017 02:48

Специалисты в области кибербезопасности считают, что более 1,3 миллиона компьютерных систем до сих пор уязвимы перед вирусом WannaCry, с помощью которого в пятницу была осуществлена глобальная кибератака, пишет издание Financial Times.

Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может возобновиться в понедельник утром. По его данным, распространение вируса уже затронуло 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

Представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться на следующей неделе, пишет издание.

"Мы в курсе попыток осуществить атаку на другие британские центры, помимо медслужб", — сообщил изданию директор Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин.

Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, в Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

РИА Новости

177количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Стало известно имя зрителя, оголившего ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТОЗабит Самедов нокаутировал бельгийца в Стамбуле – ВИДЕОПутин сыграл на рояле перед встречей с председателем КНР – ВИДЕОПризер Олимпиады в составе Азербайджана хочет вернуться в УкраинуУченые выяснили, почему исчезла жизнь на МарсеЗащитник «Барселоны» Жерар Пике попал в больницуХэмилтон выигрывает Гран-при Барселоны. Боттас, Райкконен и Ферстаппен не завершили гонку – ОБНОВЛЕНОДиего Коста и Давид Луиз украли Конте - ВИДЕОИсламиада: Азербайджанские спортсмены выиграли 11 золотых медалей во второй день соревнованийВ британской частной школе могут разрешить мальчикам носить юбки

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 мая02:48 СМИ: вирус WannaCry может заразить свыше миллиона компьютеров02:16 В Москве скончался известный азербайджанский писатель и ученый01:43 ВОЗ подтвердила второй случай заражения лихорадкой Эбола в ДРК01:11 Лавров рассказал о взаимопонимании России и США по Сирии00:39 Партия Меркель выигрывает региональные выборы на западе Германии00:09 Глава МИД Азербайджана: «В дипломатии переговоры ради переговоров не существуют»14 мая23:40 СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетными испытаниями КНДР23:09 The Nation напомнил американцам, кто разгромил Третий рейх22:38 Нарушивший режим прекращения огня армянский солдат был убит в результате ответного огня22:10 Пресс-конференция пилотов по завершению Гран-при Барселоны22:01 Трамп не встретится с Ким Чен Ыном до выполнения условий США21:30 В НАТО назвали испытание ракеты КНДР провокацией21:01 Исламиада: Азербайджанские спортсмены выиграли 11 золотых медалей во второй день соревнований20:57 Юрий Семин: «Впервые слышу об интересе к Дмитрию Назарову»20:14 Исламиада: Сборная Азербайджана по гандболу выиграла золотую медаль