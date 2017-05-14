Папа Римский Франциск заявил, что не собирается делать каких-то политических расчетов и намерен откровенно поговорить с президентом США Дональдом Трампом в ходе их скорой встречи в Ватикане.

В начале мая Святой престол объявил, что президент Трамп совершит свой первый визит в Ватикан 24 мая. Встреча президента США с понтификом состоится утром в Апостольском дворце. Трамп прибудет на Апеннины для участия в саммите G7, который пройдет в сицилийском городе Таормина 26-27 мая.

В субботу в ходе традиционной беседы с журналистами во время перелета из Португалии в Рим понтифик заверил, что "никогда не составляет мнения о человеке, не выслушав его".

"Мы поговорим, и каждый скажет то, что он думает. Каждый выслушает другого", — приводят слова папы Франциска итальянские СМИ, представители которых сопровождали его во время паломничества в португальский город Фатиму.

"Всегда есть двери, которые не закрыты. Стоит искать двери, которые хотя бы приоткрыты, входить в них и говорить об общих вещах, идти вперед шаг за шагом… Конечно, надо говорить другому, что думаешь, но с уважением, идя вместе. Один думает таким образом, другой – другим", — отметил понтифик.

Отвечая на вопрос журналиста, не смягчит ли Трамп свою позицию по ряду острых проблем, в частности, по миграции и климату, после встречи с папой, Франциск сказал: "Это политический расчет, который я не позволю себе делать".

Вечером папа Римский вернулся в Ватикан из двухдневного путешествия в Португалию, приуроченного к столетию явления Фатимской Божией Матери. В ходе торжественной мессы в субботу понтифик причислил к лику святых Римско-католической церкви так называемых "фатимских пастушков" Жасинту и Франсишку Марту, которым в 1917 году близ городка Фатима явился образ пресвятой Девы Марии.

РИА Новости