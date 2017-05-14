USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
В мире

Ученые выяснили, почему исчезла жизнь на Марсе 14.05.2017 11:51

Причиной отсутствия жизни на Марсе стало извержение вулкана Олимп около 4 млрд лет назад, которое привело к повышению температуры и испарению воды на всей поверхности красной планеты, сообщает сайт Nation News.

Ученые-астрофизики полагают, что извержение одного из крупнейших вулканов в Солнечной системе привело к сдвигу оси на 20 градусов.

Кроме того, они не отрицают и активности других вулканов на планете, лава которых превратила всю воду в пар, оставив Красную планету без каких-либо шансов на жизнь. Предположительно, разбудить вулканы мог упавший метеорит.

Отмечается, что в те времена, когда вулкан действовал (примерно 3,7 млрд лет назад), Марс был покрыт реками и озерами, где обитали простейшие организмы.

Росбалт

1786количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - ФОТОВ Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших - ФОТО - ВИДЕОКто и как голосовал за Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017»? – ВИДЕООпределен победитель конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕОЗритель выбежал на сцену и показал ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТО«Исламиада»: Рафаэль Агаев и Фарида Абиева завоевали золотые медали в соревнованиях по каратэФинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОПрооперирован актер Кыванч Татлытуг - ФОТОКак и за кого голосовал Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017»?«Исламиада»: Азербайджан завоевал 6 золотых медалей в дзюдо - ОБНОВЛЯЕТСЯ

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 мая12:55 Забит Самедов нокаутировал бельгийца в Стамбуле – ВИДЕО12:24 ВВС Турции уничтожили 10 террористов РКК в Ираке11:51 Ученые выяснили, почему исчезла жизнь на Марсе11:24 Стало известно имя зрителя, оголившего ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТО10:55 Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР10:23 Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 140 раз10:00 В Испании тысячи человек потребовали запретить корриду09:00 Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом08:00 Не менее трех человек стали жертвами землетрясения на границе Ирана07:00 Итальянские спасатели обнаружили тела семи человек на лодках мигрантов06:00 Нового директора ФБР назовут на следующей неделе05:29 Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в больницу04:57 При крушении поезда в Греции погибли четыре человека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО04:29 КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения04:00 Самый молодой президент Франции Эммануэль Макрон вступит в должность