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В мире

СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетными испытаниями КНДР 14.05.2017 23:40

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с очередным ракетным испытанием КНДР, сообщили в постпредстве Уругвая при ООН. Уругвай является председателем Совета в мае.

По предварительной информации, встреча запланирована на вторник, 16 мая.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.

РИА Новости

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