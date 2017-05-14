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В мире

The Nation напомнил американцам, кто разгромил Третий рейх 14.05.2017 23:09

Лидерам Демпартии США следовало бы приехать в Россию на День Победы и почтить память павших в борьбе против нацистской Германии. Вместо этого они разжигают новую холодную войну и стремятся окончательно рассорить Белый дом с Кремлем, считает обозреватель журнала The Nation, историк Стивен Коэн.

Автор полагает, что американская нация утратила понимание того, кто на самом деле нанес поражение Третьему рейху, поскольку голливудский кинематограф привил ей уверенность в том, что нацистов победили США. Между тем большую часть войны Соединенные Штаты не решались выйти за пределы Тихоокеанского театра военных действий, в то время как Советский Союз "уничтожал и громил гитлеровскую военную машину на Восточном фронте", напоминает Коэн, отмечая, что до 80% боевых потерь вермахта пришлось на бои с Красной армией.

"Девятого мая народ России отдал дань памяти 27 миллионам погибших в борьбе с фашизмом. В то же время американский истеблишмент занимался поиском "марионеток Кремля" и продолжал критиковать российское руководство", — пишет автор. Коэн убежден, что подобная позиция Вашингтона контрпродуктивна. По его мнению, России и Америке следует забыть о разногласиях и объединиться для борьбы с международным терроризмом. "Подобно фашизму в 30-е, для многих русских он превратился в одну из главных угроз", — указывает он. Однако попытки новой "разрядки" то и дело наталкиваются на противодействие американской политической элиты.

"Адепты холодной войны" в Вашингтоне не понимают, что стремление заблокировать сближение между Россией и США может обернуться полномасштабной конфронтацией, считает обозреватель. "Лучше бы они отправились в Москву и отпраздновали бы там День Победы над нацистской Германией", — резюмирует Коэн.

РИА Новости

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