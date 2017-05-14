Президент США Дональд Трамп не будет проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до тех пор, пока он не будет «соблюдать условия США».

Об этом в интервью телеканалу ABC News заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, испытание ракет Пхеньяном — «это не способ сесть за стол переговоров с президентом США, потому что он абсолютно не собирается этого делать».

«Ким Чен Ын может сидеть и ставить любые условия, которые он хочет. Пока он не будет соблюдать наши условия, мы с ним не встретимся», — сказала она.

Ранее высокопоставленный дипломат КНДР заявил, что Северная Корея при «благоприятных условиях» готова вести диалог с администрацией США.

Gazeta.ru