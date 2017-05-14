USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
В мире

В Испании тысячи человек потребовали запретить корриду 14.05.2017 10:00

Несколько тысяч человек вышли в субботу вечером на марш протеста в Мадриде, требуя запретить проведение корриды в стране.

По данным организаторов, в акции приняли участие 18 тысяч человек, власти называют цифру на порядок ниже – три тысячи. Всего к акции, которая проходила под лозунгом "Бои с быками – это насилие, ты можешь его остановить", присоединились 17 различных организаций по защите животных, а также многочисленные общественные и политические организации, ассоциации, платформы, в том числе партии "Объединенные левые", Podemos, Equo. "Выпустите быков!", "Пытка не культура!", — скандировали участники шествия, которые прошли по центральным улицам Мадрида до площади Пуэрта-дель-Соль.

Участники также потребовали исключить любые "спектакли", связанные с быками, из списков культурного наследия, а также прекратить оказывать любую государственную финансовую помощь подобным мероприятиям.

По данным организаторов, сейчас 75% площадей для боев быков в стране не используются в первоначальных целях, и лишь 9% тореро и других профессионалов в этой области выходят на арену. "Настало время серьезно начать дебаты по поводу боев быков, их поддержка самая низкая за всю историю", — заявили организаторы митинга.

Несмотря на то, что в ряде регионов бои с быками не проводятся (например, в Каталонии), в испанской столице на площади быков Лас-Вентас до сих пор можно с апреля по начало октября увидеть корриду.

РИА Новости

125количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших - ФОТО - ВИДЕОCharlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - ФОТОКто и как голосовал за Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017»? – ВИДЕООпределен победитель конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕОСегодня Dihaj выступит в финале конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕО«Исламиада»: Рафаэль Агаев и Фарида Абиева завоевали золотые медали в соревнованиях по каратэЗритель выбежал на сцену и показал ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТОФинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОПрооперирован актер Кыванч Татлытуг - ФОТОЦеремония открытия IV Игр исламской солидарности – ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 мая10:00 В Испании тысячи человек потребовали запретить корриду09:00 Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом08:00 Не менее трех человек стали жертвами землетрясения на границе Ирана07:00 Итальянские спасатели обнаружили тела семи человек на лодках мигрантов06:00 Нового директора ФБР назовут на следующей неделе05:29 Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в больницу04:57 При крушении поезда в Греции погибли четыре человека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО04:29 КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения04:00 Самый молодой президент Франции Эммануэль Макрон вступит в должность03:31 Комментатор Василий Уткин объявил о завершении работы на телевидении03:05 Зритель выбежал на сцену и показал ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТО02:42 Определен победитель конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕО02:41 Кто и как голосовал за Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017»? – ВИДЕО02:30 Ильхам Алиев с семьей наблюдал за финальными соревнованиями дзюдоистов на Исламиаде - ФОТО02:01 Как и за кого голосовал Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017»?