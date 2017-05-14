Последнее испытание баллистической ракеты КНДР является новым вопиющим нарушения ряда резолюций Совбеза ООН.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщается на сайте альянса.

По ее словам, это представляет угрозу международной безопасности и миру.

«В настоящее время нужна деэскалация, а не провокация», — заявила она.

В НАТО призвали Пхеньян выполнить свои международные обязательства и прекратить все виды деятельности, связанные с его ядерными программами.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что очередной ракетный пуск КНДР является признаком того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын страдает от «паранойи».

Gazeta.ru