Последнее испытание баллистической ракеты КНДР является новым вопиющим нарушения ряда резолюций Совбеза ООН.
Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщается на сайте альянса.
По ее словам, это представляет угрозу международной безопасности и миру.
«В настоящее время нужна деэскалация, а не провокация», — заявила она.
В НАТО призвали Пхеньян выполнить свои международные обязательства и прекратить все виды деятельности, связанные с его ядерными программами.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что очередной ракетный пуск КНДР является признаком того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын страдает от «паранойи».
Gazeta.ru