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В мире

В Афганистане при взрыве автомобиля погибли 10 боевиков «Талибана» 14.05.2017 20:00

В Афганистане в провинции Кандагар в результате подрыва автомобиля на самодельном взрывном устройстве погибли, по крайней мере, десять боевиков террористической группировки «Талибан».

Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на минобороны страны.

Инцидент произошел 13 мая, взрывное устройство было заложено на обочине дороги.

По данным минобороны, в рамках спецоперации еще шесть боевиков получили ранения и двое были арестованы.

Отмечается, что антиправительственные вооруженные группы, включая боевиков «Талибана», пока не прокомментировали эту информацию.

Gazeta.ru

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