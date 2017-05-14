USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
В мире

В британской частной школе могут разрешить мальчикам носить юбки 14.05.2017 18:50

Администрация одной из ведущих частных школ Великобритании Highgate School может разрешить мальчикам, испытывающим проблемы с гендерной принадлежностью, носить юбки, сообщает издание Sunday Times.

По данным газеты, созданные учениками группы выступают за введение гендерно-нейтральной школьной формы, а также за использование гендерно-нейтральных местоимений.

"Если они (мальчики — ред.) станут счастливее и почувствуют себя в большей безопасности касательно своей половой принадлежности, тогда это будет хорошей идеей", — цитирует издание комментарий директора школы Адама Петитта относительно возможного нововведения.

Как сообщается, обучающимся в школе девочкам уже разрешено носить брюки. Для принятия окончательного решения администрация Highgate School опросит учеников и их родителей.

В прошлом году порядка 80 британских школ, включая 40 начальных школ, уже ввели гендерно-нейтральную школьную форму, позволяющую мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки, если они выразят такое желание.

РИА Новости

782количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Кто и как голосовал за Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017»? – ВИДЕООпределен победитель конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕОЗритель выбежал на сцену и показал ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТОСтало известно имя зрителя, оголившего ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТО«Исламиада»: Рафаэль Агаев и Фарида Абиева завоевали золотые медали в соревнованиях по каратэФинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОКак и за кого голосовал Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017»?«Исламиада»: Азербайджан завоевал 6 золотых медалей в дзюдо - ОБНОВЛЯЕТСЯЗабит Самедов нокаутировал бельгийца в Стамбуле – ВИДЕОПутин сыграл на рояле перед встречей с председателем КНР – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 мая19:19 Уэйн Руни проиграл в казино свыше полумиллиона евро19:15 Госсекретарь США назвал улучшение отношений с РФ тяжелой работой19:08 Призер Олимпиады в составе Азербайджана хочет вернуться в Украину18:50 В британской частной школе могут разрешить мальчикам носить юбки18:04 Общество Красного Полумесяца Ирана заинтересовано в расширении связей с Азербайджаном18:00 Хэмилтон выигрывает Гран-при Барселоны. Боттас, Райкконен и Ферстаппен не завершили гонку – ОБНОВЛЕНО17:18 Макрон намерен реформировать Евросоюз17:15 Диего Коста и Давид Луиз украли Конте - ВИДЕО16:39 Исламиада: Азербайджан завоевал две медали в гимнастике16:35 Вспышка холеры в Йемене унесла жизни 115 человек16:13 Бывший футболист «Бешикташа» может продолжить карьеру в Азербайджане16:00 Меланье Трамп могут установить памятник в Боснии и Герцеговине15:30 Глава Европола сообщил о 200 тыс. пострадавших от глобальной кибератаки15:08 Как живет Формула 1 во время Гран-при вне гоночной трассы – ФОТО14:40 Менеджер Роберта Просинечки: «АФФА не захотела отпустить Просинечки»