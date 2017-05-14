Администрация одной из ведущих частных школ Великобритании Highgate School может разрешить мальчикам, испытывающим проблемы с гендерной принадлежностью, носить юбки, сообщает издание Sunday Times.

По данным газеты, созданные учениками группы выступают за введение гендерно-нейтральной школьной формы, а также за использование гендерно-нейтральных местоимений.

"Если они (мальчики — ред.) станут счастливее и почувствуют себя в большей безопасности касательно своей половой принадлежности, тогда это будет хорошей идеей", — цитирует издание комментарий директора школы Адама Петитта относительно возможного нововведения.

Как сообщается, обучающимся в школе девочкам уже разрешено носить брюки. Для принятия окончательного решения администрация Highgate School опросит учеников и их родителей.

В прошлом году порядка 80 британских школ, включая 40 начальных школ, уже ввели гендерно-нейтральную школьную форму, позволяющую мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки, если они выразят такое желание.

РИА Новости