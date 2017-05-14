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В мире

Макрон намерен реформировать Евросоюз 14.05.2017 17:18

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Евросоюз, передает Le Monde.

По его словам, Европа должна стать более дипломатичной и демократичной.

«Я буду работать над этим», — сказал он.

Ранее победитель президентских выборов во Франции, основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства.

Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце в Париже. Бывший французский лидер Франсуа Олланд передал новому главе государства коды доступа от запуска ядерных ракет.

Gazeta.ru

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