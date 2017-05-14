Один из руководителей обувной компании в Боснии и Герцеговине планирует установить напротив здания фабрики памятник первой леди США Меланье Трамп, сообщает журнал Newsweek.

Ранее сообщалось, что обувная фабрика «Бема», принадлежащая боснийским сербам, сшила две пары туфель для Меланьи Трамп, которые ей доставили экспресс-почтой, в знак поддержки ее мужа.

Технический директор фабрики Маринко Умицевич также планировал посетить инаугурацию президента США, однако не смог этого сделать, так как ему не открыли американскую визу.

Как отмечает издание, теперь в качестве нового знака почтения первой леди США Умицевич планирует установить ей памятник рядом со зданием фабрики в городе Баня-Лука.

РИА Новости