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В мире

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения 14.05.2017 04:29

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейских военных.

Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

"Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто", — приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

Японские власти отметили, что северокорейская ракета, предположительно, пролетела тридцать минут и упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

РИА Новости

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