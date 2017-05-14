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В мире

Глава Европола сообщил о 200 тыс. пострадавших от глобальной кибератаки 14.05.2017 15:30

Мощная кибератака по всему миру с пятницы затронула более 150 стран, сообщил в воскресенье глава Европола Роб Уэйнрайт.

«Мы никогда не видели ничего подобного», - заявил он в эфире британского телеканала ITV.

«По последним подсчетам, речь идет более чем 200 тыс. пострадавших в не менее чем 150 странах, - добавил Уэйнрайт. - Многие из этих жертв - компании, включая крупные корпорации».

Ранее в чешской компании Avast, разрабатывающей программное обеспечение (ПО) в области информационной безопасности, сообщили, что международная кибератака привела к сбоям в 104 странах. По их данным, речь шла о 126 тыс. случаев.

Ранее российская «Лаборатория Касперского» сообщала, что зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру.

В Европоле накануне заявили, что серия кибератак при помощи компьютерного вируса WannaCry по всему миру была проведена на «беспрецедентном уровне».

Интерфакс

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